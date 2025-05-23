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Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sanchez'e teşekkür: Soykırıma karşı onurlu bir duruş sergiliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan&#039;dan İspanya Başbakanı Sanchez&#039;e teşekkür: Soykırıma karşı onurlu bir duruş sergiliyor
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de kabul ettiği İspanya Başbakanı Sanchez'i Gazze’deki İsrail zulmüne karşı sergilediği dirayetli tavrı nedeniyle takdir etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

ERDOĞAN'DAN SANCHEZ'İ TAKDİR ETTİ

Görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmaların sürdüğünü, iki ülkenin savunma sanayii ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, İspanya’nın İsrail’in Gazze’deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin’de zulmün son bulacağına inandığını belirtti.

AVRUPA YOLUNDAN SAPMA YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik hedefinde sapma olmadığını, üyelik sürecinin canlandırılması için Avrupa Birliği’nden yapıcı adım beklendiğini söyledi.

Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için Türkiye’nin gayretlerine devam ettiğini, Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul’da gerçekleşen görüşmelerde ele alınan esir değişimi gibi konuları, güven artırıcı önemli bir adım olarak gördüğünü, savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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