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Erdoğan "Aday olma derdim yok" demişti... Bahçeli çağrı yaptı: Yolundan cayma hakkı yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın 'Benim tekrar aday olma derdim yok' ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye'nin Erdoğan'a ihtiyacı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü uçakta cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili "Benim tekrar aday olma gibi bir derdim yok" açıklamasını yapmıştı. 

Erdoğan'ın açıklamasından bir gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, adaylık çağrısı yaptı. Bahçeli, "Benim tekrar aday olma derdim yok” ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir" ifadelerini kullandı. 

"ERDOĞAN'IN HİZMETİ HER TÜRLÜ ÖVGÜNÜN ÜSTÜNDE"

Bahçeli'nin açıklaması şöyle: 

Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir.

Harcı vatan ve millet sevdasıyla karılmış milli yürekler bu sarih ve somut gerçekten gurur ve memnuniyet duymaktadır. Adım adım yürünen Türkiye Yüzyılı rotasında umutlarımız diri, hedeflerimiz büyük, coşku ve heyecanımız sınırsızdır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır.

Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPACAĞI ÇOK HİZMET VAR"

Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıkmış haldedir.

Geleceğin büyük ve süper güç Türkiye’sine kararlı, karakterli, kaliteli ve inançlı siyasi hamlelerle vasıl olmak için samimi, dürüst ve ilkeli siyasi duruş sahnelenmektedir.

İstikbal, Türkiye’nin ve Türk milletinindir.

İstiklal ise Cumhur İttifakının aziz milletimizden aldığı destek ve duayla muhafaza ve müdafaa edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır.

Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır.

Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir.

"CAYMA HAKKI YOK"

Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, “Benim tekrar aday olma derdim yok” ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir.

Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur.

Kaldı ki bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur.

Terörsüz Türkiye’de aşılacak nice merhale söz konusudur.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir.

Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına, bozgun heveslerinin azgınlaşmasına, yapılanı yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi’nde ve Cumhur İttifakı’nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır.

Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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