CHP lideri Özel, Bahçeli'nin teklifine cevap verdi

CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye için komisyon teklifine cevap verdi. Özel, "Devlet Bey'in dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye için komisyon kurulmasını teklif etmişti. Bahçeli'nin önerisine AK Parti'nin ardından CHP'den de cevap geldi.

CHP lideri Özgür Özel, daha önce de komisyon önerisinde bulunduklarını vurgulayarak, "Devlet Bey'in dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kabul eden Özgür Özel, 2 saat süren görüşmenin ardından CHP Genel Merkezinde gazetecilerin gündeme dair sorduğu sorularını cevapladı.

Özel, DEM Parti ile yapılan görüşme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili TBMM'de komisyon kurulması teklifi hakkındaki soruya ise şu cevabı verdi:

CHP OLARAK BAHÇELİ'NİN KOMİSYON ÖNERİSİNİ ÖNEMSİYORUZ

"Sayın Bahçeli'nin komisyon meselesini, biz bu komisyon fikrinin sahibiyiz, ilk savunucusuyuz, hep savunucusuyuz. Bugün ‘Devlet Bey'in dediği komisyona ne diyorsunuz' değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır söylediği, Meclis'te bir komisyon kurulması fikrine devlet Bey'in dün yaptığı olumlu yaklaşım önemli. Ancak ne ben, ne Devlet Bey ne bir başka siyasi liderin ‘Komisyon şu kadar kişiden oluşsun, şöyle kurulsun, şusu böyle olsun, bu kadar danışmanı olsun' bu böyle dayatılacak hususlar değil. Burada doğru yöntem Numan Bey'in kendi görevi gereği, pozisyonu gereği partilerin genel başkanlarını ve liderlerini bir toplantıya çağırması ve partilerin görüşlerini alması. Bu görüşler doğrultusunda bir uzlaşmaya varılarak, kaç kişilik bir komisyon, ne şekilde oluşacak, belirlenmesi. Komisyon oluşunca da çalışma usul ve esaslarını kendisinin belirlemesi lazım. Ben Devlet Bey'in söylediği rakama ya da söylediği yöntemlere MHP'nin bir fikri olarak saygı duyuyorum. Ama Meclis'e böyle bir şey dayatma olmaz. Bunu bütün partiler birlikte müzakere ederler."

"YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİNDE BULUNACAĞIZ"

HSK seçimleri ile alakalı konuşan Özel, "HSK ile ilgili mesele tam bir hukuksuzluk meselesi. Anayasa Mahkemesi'ne bugün HSK seçimi sonlandığında, yarın başvuruda bulunacağız. Yürütmeyi durdurma talebinde bulunacağız. Şu kadar açık arkadaşlar; Anayasa diyor ki ‘İlk turda nitelikli çoğunluk aranır. İkinci turda daha düşük bir nitelikli çoğunluk aranır. Bunlar sağlanamazsa üçüncü turda en çok oyu almış adaylar arasında kura çekilir' diyor. Olmayan bir üçüncü tur oylaması icat ederek, yani ilk iki turda nitelikli çoğunluğu sağlayamayan AKP, üçüncü turda olmayan bir oylama icat edip, kendi MHP ile birlikte 30 olan oyunu 15-15 ikiye bölüp, kuraya girecek iki adayı da AKP'ye yakın, onların desteklediği adaylara dönüştürmeye çalışacak bir şeytanlık demeyeyim, bir cüretkarlık, bir tenezzül, bir yankesicilik teşebbüsü" ifadelerini kullandı.