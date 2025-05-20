Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bahçeli'nin "komisyon" çağrısına AK Parti'den ilk yorum: Aşama aşama ilerlemeli

Bahçeli'nin "komisyon" çağrısına AK Parti'den ilk yorum: Aşama aşama ilerlemeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti'den, MHP lideri Bahçeli'nin PKK'nın feshi sonrası "TBMM'de Milli Birlik Dayanışma Komisyonu kurulmalı" çağrısına ilk yorum geldi. Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, "Süreçlerin aşama aşama ilerlemesi gerekiyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı paylaşmıştı.

Bahçeli'nin mesajındaki "Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı'nın çağrısıyla 'Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu' kurulması teklif ve temennimizdir" ifadeleri dikkat çekmişti.

KURTULMUŞ: KONUŞULACAĞI YER TBMM'DİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise bu konu sorulduğunda "Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Şimdi bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra zaten bu meselenin konuşulacağı yer hem siyaset olarak hem yasal zeminin hazırlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bütün siyasi partiler hep beraber sürece omuz vereceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya

SARIKAYA: AŞAMA AŞAMA İLERLEMELİYİZ

Öte yandan Bahçeli'nin çağrısına AK Parti'den de ilk yorum geldi. NTV'de konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya, "Süreçlerin aşama aşama ilerlemesi gerekiyor. Siz belli bir aşamadaki bir süreci bir sonraki aşamaya evirirseniz o aşamada yapılması gereken işlemler tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçmenin çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Silahların bırakılmış ve teslim edilmiş olması ve Türkiye'den herhangi bir tehdit unsuru oluşmadığı net olarak MİT tarafından ilgili kurumlara iletilmiş olması gerektiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk mallarına boykot başlatmışlardı! Kara listeye aldıkları ürünler belli olduÇin'den dünyayı şaşırtan açıklama: Tayvan ile diyaloğa hazırız, ama şartlı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Minguzzi cinayetinde şaşkına çeviren gelişme: Bıçak suç aleti değilmiş! - GündemBıçak suç aleti değilmiş!Cumhurbaşkanı Erdoğan, gülümseyerek izlediği o görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: Çok ilginçti - GündemGülümseyerek izlemişti! İlk kez konuştuMarmara Denizi'ne sıkı takip! 2 milyara yakın ceza yazdılar - GündemMarmara Denizi'ne sıkı takip! 2 milyara yakın ceza yazdılarBüyük ödül 5 milyon lira! Bilal Erdoğan duyurdu, İlim Yayma Ödülleri başvuruları başladı - GündemBüyük ödül 5 milyon! Erdoğan duyurdu, başvurular başladıBayraktar ve Sabancı'nın ardından dolandırıcılar bu kez de TUSAŞ'ı hedef aldı! Hemen harekete geçtiler - GündemBaşarılı kurumu hedef aldılar! Yöntemleri pes dedirttiBazanın altında yakalandı, kendini bu sözlerle savundu: Başım döndü - GündemBazanın altında yakalandı, savunması pes dedirtti
Sonraki Haber Yükleniyor...