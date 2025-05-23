Erdoğan’dan Macaristan dönüşü uçakta önemli açıklamalar: İstikrarı yakaladık, erken seçim yok

Macaristan dönüşü uçakta soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim, Terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa konularında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “CHP yenildiği her seçim sonrası, erken seçim borazanını öttürmeye başlıyor. Türkiye’yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız. Türkiye şu anda tarihinin en istikrarlı, güçlü zamanlarını yaşıyor. Tam bir birliktelik ruhuyla terörü bitirmenin arifesindeyiz" dedi.

İSMAİL KAPAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyaretinin ardından yurda dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye’den erken seçime kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye’nin ülkemizi nasıl şaha kaldıracağını biliyoruz. Evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras ‘Terörsüz Türkiye’ olacak. Yıllarca süren acıların, kayıpların ve mücadelelerin ardından bu noktaya gelmek, gerçekten umut verici. Terörle mücadelenin kahramanları, güvenlik güçlerimizle gurur duyuyorum, şehit ailelerimizin metanetleri ile iftihar ediyorum. Diyarbakır annelerinin de artık gözü yaşlı değil, onlar da artık mutluluğu tatsınlar, yaşasınlar istiyoruz. Yakında anneler evlatlarıyla kucaklaşacaklar."

YENİ BİR ANAYASA ŞART

“Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. artık darbecilerin yazdığı, darbecilerin ortaya koyduğu bir anayasayla Türkiye geleceğe yürüyemez. Bütün mesele, acaba CHP de bizlerle ortak, müşterek bir sivil anayasa yapma yolculuğuna çıkar mı? Önemli olan bu. Diyoruz ki; gelin el ele verelim. Hem millî olsun hem yerli olsun. Böyle bir anayasayı inşallah Türkiye görsün, yaşasın. İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yani AK Parti olarak bizim böyle bir sorunumuz yok ve diğer siyasi partilerin de hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok.”

YENİDEN ADAY OLMA DERDİM YOK

“Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok. Atacağımız adımlarla ülkemizin itibarını nasıl yükseltiriz, derdimiz bu. Şu anda artık Türkiye’nin millî geliri hamdolsun güçlü bir konuma ulaştı. Göreve geldiğimizde rakamlar neydi, şu anda rakamlar nerede? İhracata bakıyorsun, ihracatta hamdolsun 265-270 milyar dolar seviyelerini yakaladık. Öbür tarafta kişi başı millî gelirimiz o yıllara göre tavan yapmaya başladı. Rezervimiz de tırmanmaya başladı. Döviz rezervi noktasında şu anda hazinemiz güçlü.”

ERKEN SEÇİM BORAZANI

“CHP’nin milletin verdiği ödevi yerine getirmek gibi bir niyeti hiç olmadı. Her seçim sonrası, onlar açısından bakarsak her yenilgi sonrası, aradan bir zaman geçtikten sonra erken seçim borazanını öttürmeye başlıyorlar. Yatıyor kalkıyor erken seçim diyor. Yani erken seçim olduğu zaman ne olacak? Bunlar iktidara mı gelecekler? Şu anda elindeki boş veya dolu sandalye sana yeter. Tepe tepe kullan.”

MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

“Kaldı ki Özgür Bey’in anlattığı erken seçim değil başka bir konu. Buna erken seçim denmez. Buna ara seçim denir. Türkiye’yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız. Türkiye şu anda tarihinin en istikrarlı, güçlü zamanlarını yaşıyor. Tam bir birliktelik ruhuyla terörü bitirmenin arifesindeyiz. Enflasyona karşı topyekûn mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Dış politikada hamdolsun yıldızımız giderek parlıyor. Birilerinin keyfi için bunların zarar görmesine müsaade etmeyiz.”

UCUZLUK SÖZÜNÜ UNUTTULAR

“CHP’liler milleti kandırmayı âdet hâline getirdi. Millete seçim öncesi suyu bedava verecekleri vadedip, seçim sonrası zam üzerine zam yapıyorlar. Geçmişte milleti altın, traktör vadederek oy almaya çalışan, sonra bu sözleri sorulunca “Çarpıcı olsun diye söyledik” diyen Sayın Özel değil miydi? Biz milletimize ne vadettiysek onu yaptık. Yapamayacağımızı da vadetmedik. Biz söz vermenin sorumluluğunu idrak eden ve milletimize verdiğimiz sözü namus borcu kabul eden bir hareketiz.”