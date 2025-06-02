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MİT Başkanı Kalın, Hamas ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil Hayye ile dün akşam telefonda görüştü.

Yapılan görüşmede, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff öncülüğünde Hamas'a iletilen son öneriler kapsamında gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerinde gelinen son aşama ele alındı. Ayrıca Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplum ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunun altının çizildiği görüşmede, esir takası ve insani yardımların geçişine acilen izin verilmesi ve kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar görüşüldü.

Görüşmede; ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğundaki müzakerelerin sürdürülmesinin önemi vurgulanarak, Gazze'deki insani trajedinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı kurmasının önemine değinildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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