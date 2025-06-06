Eli kanlı Netanyahu'nun Gazze'deki sinsi planı ortaya çıktı! İtirafı İsrail'i karıştırdı

İşgal ve soykırım uyguladıkları Gazze'de bazı milis grupların silahlandırıldığını doğrulayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları, ülke içinde sert tartışmalara yol açtı. Netanyahu, söz konusu adımı Hamas’a karşı atılmış stratejik bir hamle olarak savunurken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise bu grupların terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğunu öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde bazı milis gruplarını Hamas'a karşı silahlandırdıklarını itiraf etti.

Başbakan Netanyahu, X sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, liderliğindeki Tel Aviv yönetiminin Gazze'de bazı milis gruplarını silahlandırmasını "Bunun nesi yanlış?" ifadesiyle savundu.

İsrailli güvenlik yetkililerinin tavsiyesi üzerine Gazze'de "Hamas'a karşı olan aşiretleri" harekete geçirdiklerini öne süren Netanyahu, "Bunun nesi yanlış? Bu iyi bir şey. İsrail askerlerinin hayatını kurtarıyor." dedi.

"NETANYAHU, DEAŞ BAĞLANTILI GRUPLARI SİLAHLANDIRDIĞINI İTİRAF EDİYOR"

İsrail eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz partisi lideri Liberman, X sosyal medya hesabından, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Netanyahu’nun "Gazze’deki DEAŞ bağlantılı grupları silahlandırdığını itiraf ettiğini” vurgulayan Liberman, açıklamasında, "Bugün Netanyahu'dan aldıkları silahlar, yarın İsrail vatandaşlarına karşı kullanılacak.” ifadesine yer verdi.

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KARAR, İÇ İSTİHBARAT TEŞKİLATI ŞİN-BET VE ORDU YETKİLİLERİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDE ALINDI

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'de Hamas'a karşı milislerin silahlandırılmasının İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından desteklenen ve İsrail ordusu yetkililerinin de kabul ettiği bir fikir olduğunu kaydetti. Bu fikrin istifa eden Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından tartışıldığı, ikilinin dışında Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de bundan haberdar olduğu belirtildi.

Netanyahu'nun "kapsamlı bir değerlendirmenin ardından" Hamas'a karşı Gazze'deki işbirliğine açık milis güçlerin silahlandırılmasını onayladığı ifade edildi.

LİBERMAN'IN GÜNDEME TAŞIDIĞI İDDİAYI HÜKÜMET ZIMNEN KABUL ETMİŞTİ

İsrail eski Savunma Bakanı Lieberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de terör örgütü DEAŞ ile ilişkili bir milis grubu silahlandırdığını iddia etmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan tek cümlelik açıklamada, "İsrail, güvenlik kurumlarının tüm yöneticilerinin tavsiyesi üzerine, Hamas'ı çeşitli ve farklı yollarla yenmek için çalışıyor." ifadeleri kullanılarak Lieberman'ın iddiaları zımnen kabul edilmişti.