Haberi İsrail basını duyurdu! Büyük kriz! Trump'tan Netanyahu'ya bir darbe daha

İsrail basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran ile devam eden görüşmelerin olumsuz etkileneceği endişesiyle İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirilmemesi için İsrail Başbakanı Netanyahu’yu uyardığı iddia edildi. Saldırı için uygun bir zaman olmadığını vurgulayan Trump, ABD ordusuna, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail ile her türlü askeri işbirliğinin dondurulması talimatını verdi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump'ın yakın zamanda telefonda görüştüğü "İsrail Başbakanı Netanyahu'yu İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı saldırı düzenlememesi konusunda açık bir dille" uyardığı öne sürüldü.

ZAMANLAMANIN UYGUNSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Trump'ın Netanyahu'ya şu an İran'ın nükleer tesislerine saldırmanın zamanlamasının "uygunsuz" olduğunu belirterek bu yönde bir saldırının "İsrail'in güvenlik çıkarlarına da hizmet eden (İran ile) güçlü bir nükleer anlaşmaya varma şansını zedeleyebileceğini" söylediği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD ordusuna, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarla ilgili olarak İsrail ile her türlü askeri işbirliğinin dondurulması talimatını verdiği belirtildi.

''İSRAİL’İN TEK TARAFLI ÇATIŞMAYA GİRİŞMESİ SON DERECE RİSKLİ''

İsrail'in başta füze savunma sistemleri olmak üzere ABD'nin askeri işbirliğine ciddi ihtiyaç duyduğu kaydedilen haberde, İran'ın nükleer tesislerine saldırı meselesinde askeri işbirliğinin dondurulmasının İsrail'in tek taraflı bir çatışmaya girişmesini son derece "riskli hale getirdiği" aktarıldı.

Trump ile Netanyahu arasındaki son telefon görüşmesinin, İran konusunda "temel anlaşmazlıklarla dolu olduğu" bildirildi.

Görüşmede Trump'ın diplomatik çözüme bağlılığını belirterek İran ile İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını da karşılayan "iyi bir anlaşmaya" ulaşılabileceğine inandığını söylediği bilgisi paylaşıldı.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER YÜRÜTÜLÜYOR

Umman'ın aracılığıyla ABD ile İran arasında nükleer anlaşmaya varılması için müzakereler yürütülüyor. Müzakerelerin 5. turu 23 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılmıştı.

TRUMP OLUMLU HABERLER GELEBİLECEĞİNİ BİLDİRDİ

Trump, 26 Mayıs'taki açıklamasında, İran ile nükleer müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini belirterek kısa süre içinde görüşmelerden olumlu haberler gelebileceğini söylemişti.

ABD Başkanı dün yaptığı açıklamada da İsrail Başbakanı Netanyahu'ya "İran'la nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu ifade etmişti.