Geçtiğimiz yıl bıçak altına yatmıştı! İsrail Başbakanı Netanyahu bir operasyon daha geçirdi

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Bünyamin Netanyahu'nun cuma günü Kudüs'teki bir hastanede operasyon geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan bir açıklamada, 75 yaşındaki Başkanın bu sabah bir kolonoskopi operasyonu geçirdiği bildirildi.

''İŞLEM BAŞARILI GEÇTİ''

Ofisten yapılan açıklamada, "Başbakan Bünyamin Netanyahu, bu sabah Kudüs'teki Shaare Zedek Tıp Merkezi'nde bir kolonoskopi işlemini başarıyla geçirdi.'' ifadelerine yer verildi.

PROSTAT AMELİYATI OLMUŞTU

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun 29 Aralık 2024 tarihinde de Kudüs'teki Hadassah Tıp Merkezi'nde prostat ameliyatı olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Netanyahu'nun ameliyat gerekçesi, kendisinde iyi huylu prostat hiperplazisinin neden olduğu idrar yolu enfeksiyonu tespit edilmesi olarak açıklanmıştı. Açıklamada, Netanyahu'nun yer altında, korunaklı bir koğuşa alındığı belirtilmişti.