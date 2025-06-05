Netanyahu’nun ifşası gündeme bomba gibi düştü: Siyonist Bakanı neden görevden aldığı ortaya çıktı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden alma gerekçesi ilk kez açık biçimde ifşa oldu. Kanal 13 televizyonunun yayımladığı gizli ses kaydında Netanyahu’nun, Ultra Ortodoks öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasına karşı çıkan Gallant’ı "ilerlemenin önündeki engel" olarak gördüğü ve bu nedenle görevden aldığı duyuluyor.

Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’yi, Ultra Ortodoks (Haredi) öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasına karşı çıktıkları için görevden aldığını söylediği ses kaydı kamuoyuna sızdı.

KANAL 13 YAYINLADI: HAHAMLA GÖRÜŞME KAYDI BASINA SIZDI

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, Netanyahu’nun mart ayında Birleşik Tevrat Yahudiliği liderlerinden Haham Moshe Hillel Hirsch ile gerçekleştirdiği görüşmenin ses kaydını yayımladı. Görüşme, 2025 bütçe oylamasından hemen önce gerçekleşmişti.

"ENGELLERİ AŞTIK, ŞİMDİ ADIM ATABİLİRİZ"

Sızdırılan ses kaydında Netanyahu’nun, "Aştığımız büyük engeller vardı biliyorsunuz. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı size karşıyken, ilerleyemezsiniz. Ancak şimdi adım atabiliriz" dediği duyuluyor. Konuşmada, Tevrat okullarında eğitim gören Haredi gençlerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak yasanın geçmesi için zaman gerektiği belirtiliyor.

BAŞBAKANLIK: KONUŞMA ÇARPITILDI

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kanal 13’ün konuşmayı çarpıttığı savunuldu. Açıklamada, Harediler için özel birliklerin kurulmasını engelleyenlerin Halevi ve Gallant olduğu ileri sürüldü. Mevcut Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise süreci profesyonelce yönettiği belirtildi.

GÖREVDEN ALMALARIN ARDINDAN GELEN GERİLİM

Eski Genelkurmay Başkanı Halevi ile Savunma Bakanı Gallant’ın görevleri sırasında Ultra Ortodoks askerler için özel birlikler kurulmuştu. Ancak Netanyahu, Gallant’ı 5 Kasım 2024’te görevden almıştı. Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlayan operasyonları yöneten Halevi, Netanyahu ile birçok konuda anlaşmazlık yaşamış, 21 Ocak’ta istifasını açıklayıp 5 Mart’ta görevden ayrılmıştı.

KOALİSYONDA KRİZ: ERKEN SEÇİM SİNYALİ

İsrail medyası, Haredi öğrencilerin askerlikten muaf tutulmasına dair yasal düzenlemenin yapılmaması nedeniyle hükümetin büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu yazdı. Yedioth Ahronot gazetesine göre, Birleşik Tevrat Yahudiliği ve Şas partileri meclisin feshedilmesi ve erken seçim için ortak tavır aldı.

MUHALEFET HAMLEYE HAZIR

Muhalefet partileri, İsrail Meclisi'nin (Knesset) feshi için gelecek hafta yasa tasarısı sunacaklarını açıkladı. Haredi partilerin dini liderleri ise hem koalisyondan çekilmeyi hem de meclisin feshedilmesini destekleyen bir bildiri yayımladı.