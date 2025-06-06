2017'den bu yana yasaktı! Trump'tan yeni Suriye kararı

ABD Başkanı Trump, Suriye’yi ABD’ye seyahat yasağı getirilen ülkeler listesinden çıkardı. Suriye’nin ismi, daha önce 2017’de Trump’ın vatandaşlarını ABD’ye seyahat etmekten yasakladığı ülkeler listesinde yer alıyordu.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

SANA’ya göre ABD Başkanı Trump, Suriye’yi ABD’ye seyahat yasağı getirilen ülkeler listesinden çıkardı.

2017'DE YASAK GELMİŞTİ

CNN’in haberine göre, Suriye’nin ismi, daha önce 2017’de Trump’ın vatandaşlarını ABD’ye seyahat etmekten yasakladığı ülkeler listesinde yer alırken, bu kez yasaklı ülkeler arasında yer almıyor.

Trump’ın açıkladığı yeni yasak, 12 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini tamamen kısıtlayacak: Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen. Ayrıca 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik kısıtlamalar ise kısmi olacak: Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela.

Beyaz Saray, Trump’ın seyahat yasağını, ABD’ye zarar vermek isteyen tehlikeli yabancı unsurlardan Amerikalıları koruma amacıyla seçmenlere verdiği bir söz olarak tanımladı.