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Haberler > Yaşam > Önce taş zannettiler, yaklaşınca inanamadılar! Ağırlığı 8 kilogram, görüntüsü şaşırtıcı

Önce taş zannettiler, yaklaşınca inanamadılar! Ağırlığı 8 kilogram, görüntüsü şaşırtıcı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Önce taş zannettiler, yaklaşınca inanamadılar! Ağırlığı 8 kilogram, görüntüsü şaşırtıcı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Her yıl memleketi Sivas'a gelen gurbetçi Sedat Ural, mantar toplamak için araziye çıkmıştı. Çepni kasabası kırsalında mantar aramaya başlayan Ural, ilk gördüğünde taşa benzettiği cismin yanına gitti. Bir süre sonra yanına gittiği şeyin ne olduğunu anlayan Ural, gözlerine inanamadı. Ural, o anları "İlk defa böyle bir şey görüyorum" sözleriyle anlattı.

Sivas'ta görenleri hayrete düşüren ilginç bir hadise yaşandı.

Yaz tatillerinde memleketi Sivas’a gelen gurbetçi Sedat Ural, mantar toplamak için araziye çıktı. Çepni kasabası kırsalında mantar aramaya başlayan Ural, ilk gördüğünde taşa benzettiği mantarın yanına gitti.

Önce taş zannettiler, yaklaşınca inanamadılar! Ağırlığı 8 kilogram, görüntüsü şaşırtıcı - 1. Resim

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Devasa büyüklükteki mantarı bulunduğu yerden sökerek eve götüren Sedat Ural, gözlerine inanamadı.

8 kilogramı aşkın ağırlığa sahip olan mantarı komşuları ile paylaşmak isteyen Sedat Ural, "Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. İlk defa böyle bir şey görüyorum" dedi.

Önce taş zannettiler, yaklaşınca inanamadılar! Ağırlığı 8 kilogram, görüntüsü şaşırtıcı - 2. Resim

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM"

Mantar toplamayı çok sevdiğini söyleyen gurbetçi Sedat Ural, "Almanya’nın Münih kentinde yaşıyorum. Genelde iznimi mantar sezonuna denk getiriyorum. Bugün de Çepni kasabası Beynamaz Yaylası’ndaydım. Böyle bir mantar buldum. Önce taş zannettim ama gerçekten bir mantar. Çok mutluyum. Komşularımlar da paylaşacağız bu mantarı. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Şaşırdım kaldım. 9 kiloya yakın bir mantar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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