Balık tutarken bu yöntemleri kullananlar dikkat! Dünyaca ünlü isim uyardı: Tarif edilemeyecek kadar korkunç

Dünyaca ünlü doğa belgeselcisi Sir David Attenborough, bazı balıkçılık yöntemlerinin dünya okyanuslarında ve denizlerde yol açtığı tahribata dikkat çekerek, bu durumdan “dehşete düştüğünü” belirtti. Attenborough, bazı avlanma yöntemlerinin, özellikle de deniz hayatını ve iklim için büyük tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, 'tarif edilemeyecek kadar korkunç' ifadelerini kullandı.

İngiltere Veliaht Prensi William ile yaptığı söyleşide konuşan dünyaca ünlü doğa belgeselcisi Sir David Attenborough, bazı balıkçılık yöntemlerinin dünya okyanuslarında yol açtığı tahribata dikkat çekerek, bu durumdan “dehşete düştüğünü” belirtti.

Attenborough’nun açıklamaları, 10-13 Haziran tarihleri arasında Fransa’nın Nice kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı öncesinde geldi. Üç yıl aradan sonra toplanacak olan konferansa dünya genelinden hükümet yetkilileri, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

BBC World'den edinilen bilgilere göre, konferansın ana gündemi, 2023 yılında imzalanan ve uluslararası sularda okyanusların yüzde 30’unu koruma altına almayı amaçlayan “Yüksek Denizler Anlaşması”nın en az 60 ülke tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi olacak. Şu ana kadar sadece 32 ülke anlaşmayı onayladı.

"DENİZ TABANINDA YAPTIĞIMIZ ŞEY, TARİF EDİLEMEYECEK KADAR KORKUNÇ'

Yeni belgeseli Ocean’ın galasında Prens William’a konuşan Attenborough, bazı avlanma yöntemlerinin, özellikle de “dip trol avcılığı”nın, deniz hayatını ve iklim için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Attenborough, “Eğer karada böyle bir şey yapsaydık, herkes ayaklanırdı” dedi.

Belgesel, denizlerin karbon yutma kapasitesine verdiği zararla birlikte, bazı endüstriyel balıkçılık tekniklerinin tehlikelerine ışık tutuyor

Bilim insanları, okyanusların dünyadaki hayatın sürdürülmesi açısından hayati önem taşıdığını, küresel ekonomiye yıllık 2,5 trilyon dolar katkı sağladığını ve soluduğumuz oksijenin yaklaşık yüzde 80’ini ürettiğini belirtiyor. Ancak iklim değişikliği, plastik kirliliği ve aşırı avlanma, bu hayati sistemin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor.

Prof. Amanda Vincent (British Columbia Üniversitesi), BBC Inside Science programında yaptığı açıklamada, “Okyanus, yeryüzündeki hayat alanlarının yüzde 99’unu oluşturuyor. Ancak dip trol avcılığı bu ortama büyük zarar veriyor” dedi.

İngiltere’deki Deniz Koruma Alanlarının (MPA) %90’ında halen dip trol avcılığına izin veriliyor. Çevre kuruluşu Oceana ve Parlamento Çevre Denetim Komitesi, bu uygulamanın yasaklanması çağrısında bulundu.

Ancak bazı balıkçılık kuruluşları uygulamayı savunuyor. İskoç Balıkçılar Birliği Başkanı Elspeth Macdonald, “Dip trol avcılığı, yanlış yerde yapılmadığı sürece etkili bir gıda üretim yöntemidir” dedi.

Grafik, 1979-2025 yılları arasında 60° Kuzey ile 60° Güney enlemleri arasında ölçülen günlük ortalama deniz yüzeyi sıcaklıklarını göstermektedir. Grafik BBC tarafından hazırlanmıştır.

BU YÖNTEM TARTIŞMA KONUSU OLDU

Konferansın gündemindeki bir diğer kritik başlık ise “derin deniz madenciliği”. Henüz tam olarak anlaşılmayan derin deniz ekosistemlerinin korunması gerektiğini vurgulayan bilim insanları, bu alandaki ticari faaliyetlerin durdurulmasını talep ediyor.

Uluslararası Bilim Konseyi Okyanus Uzman Grubu Eş Başkanı Prof. Peter Haugan, “Derin deniz biyolojisi, küresel biyolojik çeşitliliğin en az bilinen ve en tehdit altındaki alanıdır. Bilimsel bilgi yetersizse, ihtiyatlı davranmak zorundayız” dedi.

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın uluslararası uzlaşmaları hiçe sayarak Nisan 2023’te imzaladığı kararnameyle uluslararası sularda madenciliğe izin vermesi, başta Çin ve Fransa olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından uluslararası hukuka aykırı bulundu. Ancak henüz resmi bir hukuki süreç başlatılmadı.

OKYANUSLARDA ISINMA, HAYATI TEHDİT EDİYOR

Exeter Üniversitesi’nden Prof. Callum Roberts, denizlerin şimdiye dek sera gazları nedeniyle ortaya çıkan fazla ısının %90’ından fazlasını emdiğini ve bu sayede dünyanın daha da fazla ısınmasının önüne geçildiğini belirtti: “Eğer okyanuslar bu ısıyı emmemiş olsaydı, dünya 1,5 derece değil yaklaşık 36 derece daha sıcak olurdu. Hayatta kalan az sayıda insan, her yerde ölüm vadisi sıcaklıklarıyla karşı karşıya kalırdı”

Laboratoire d'Océanographie de Villefranche'den Dr. Jean-Pierre Gattuso ise, mercan resiflerinin artan deniz sıcaklıkları nedeniyle son 20 yılda kitlesel ağarmaya ve ölüme uğradığını ve “tamamen yok olabilecek ilk ekosistem” olduğunu belirtti.

Konferanstan önce 2 bin bilim insanının bir araya geldiği One Ocean Science Congress’te (OOSC) yayımlanan raporda, hükümetlere iklim eylemini artırma, dip trol avcılığını sınırlandırma ve derin deniz madenciliğini durdurma çağrısı yapıldı.

Sir David Attenborough ise, dünya liderlerinin “okyanusların hepimiz için ne kadar önemli olduğunu fark etmeleri gerektiğini” vurguladı.