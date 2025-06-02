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Son 50 yılın en kurak günleri! İngiltere'de iklim krizi baş gösteriyor

Kaynak: Dış Haberler
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Son 50 yılın en kurak günleri! İngiltere&#039;de iklim krizi baş gösteriyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere, son 50 yılın en sıcak ve en kurak ilkbaharını yaşadı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 1,4°C üzerine çıkarken, yağışlar ortalamanın yüzde 40 altında kaldı.

İngiltere'de bu yıl ilkbahar, şimdiye kadarki en sıcak ve son 50 yılın en kurak dönemi olarak kayıtlara geçti. Mart-Mayıs aylarını kapsayan dönemde güneşli gün sayısı da rekor seviyeye ulaştı. 

Son 50 yılın en kurak günleri! İngiltere'de iklim krizi baş gösteriyor - 1. Resim

SICAKLIKLAR BAHARDA KAVURUCU DERECEYE ÇIKTI

Meteoroloji verilerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1,4 derece üzerine çıktı.

Kuzeybatı İngiltere'de kuraklık ilan edilirken, çiftçiler ürün yetiştirmekte zorlandı, milyonlarca haneye su kesintileri yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Son 50 yılın en kurak günleri! İngiltere'de iklim krizi baş gösteriyor - 2. Resim

Bilim insanları ve çevre örgütleri, bu tabloyu iklim değişikliğinin artık ertelenemeyecek kadar ciddi bir tehdit olduğunu gösteren net bir uyarı olarak değerlendirdi. 

Son 50 yılın en kurak günleri! İngiltere'de iklim krizi baş gösteriyor - 3. Resim

NORMALİN 4 DERECE ÜZERİNDE

Deniz yüzeyi sıcaklıklarında da rekor artışlar yaşandı, bazı bölgelerde normalin 4 derece üzerine çıkıldı. İlkbahar yağışları ortalamanın %40 altındaydı. İngiltere’de 2025 ilkbaharı, 100 yılı aşkın süredir görülen en kurak dönem oldu.

Uzmanlar, hem tarım hem de su yönetimi açısından acil adımlar atılması gerektiğini belirtiyor. WWF ve ECIU gibi çevre kuruluşları, hükümeti sera gazı emisyonlarını azaltmak ve çiftçileri aşırı hava olaylarına karşı desteklemek için somut adımlar atmaya çağırıyor.

Kaynak: Dış Haberler

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