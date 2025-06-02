33 milyar sterlinlik anlaşma için 50 yıllık diplomasi değişti! İngiltere'den Kuzey Afrika'da kritik adım

İngiltere, Fas'la yaptığı 33 milyar sterlinlik ekonomik anlaşmalar karşılığında 50 yıllık Batı Sahra politikasını değiştirerek Fas'ın bölgedeki egemenlik iddiasını resmen tanıdı.

Birleşik Krallık’ta Başbakan Sir Keir Starmer liderliğindeki hükümet, Afrika’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biriyle yapılan ekonomik anlaşma karşılığında ülkenin 50 yıllık Afrika politikasında önemli bir değişikliğe gitti.

50 YILLIK DİPLOMASİ DEĞİŞTİ

Yaklaşık 50 yıldır Fas hükümeti tarafından ihtilaflı kabul edilen Batı Sahra bölgesine ilişkin olarak, İngiltere hükümeti ilk kez İsrail, Fransa ve Almanya ile Kuzey Afrika krallığının toprak üzerindeki egemenlik iddiasını desteklemeyi kabul etti.

1975 yılında İspanyol yönetiminin sona ermesinden bu yana Fas ile bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi (Saguia el-Hamra ve Río de Oro'nun Kurtuluşu için Halk Cephesi) arasında süregelen anlaşmazlık, böylece yeni bir boyut kazandı.

ALTYAPI YATIRIMLARI AĞIR BASTI

The Independent'ten edinilen bilgilere göre, İngiliz hükümeti, 2030 FIFA Dünya Kupası ve diğer büyük projelerde altyapı yatırımları için İngiliz şirketlerine öncelik tanınmasını içeren anlaşmayla birlikte, uzun süredir tarafsız kaldığı tartışmada pozisyonunu değiştirmiş oldu.

İlgili Haber İngiltere’den Soğuk Savaş sonrası ilk nükleer hamle! Pentagon’la anlaşma yapıldı

Birleşik Krallık ile Fas su, sağlık ve ticaret bakanlıkları arasında yapılan anlaşmalar, önümüzdeki üç yıl içinde kamu alımlarının yaklaşık 33 milyar sterlin olarak tahmin edildiği pazarda İngiliz şirketlerine büyük sözleşmelerin kapısını açacak. Bu projeler arasında 1,2 milyar sterlinlik Kazablanka Havalimanı da yer alıyor. İngiliz şirketleri, Fas’ın “Havalimanları 2030” programının önemli bir parçası olacak.

ANLAŞMANIN DETAYLARI NELER?

Fas’ın ulusal sağlık sistemini dönüştürmeye yönelik 2 milyar sterlin değerindeki reform süreciyle yapılacak ortaklık, İngiliz sağlık sektörü için önemli fırsatlar oluşturacak. Ayrıca 150 milyon sterlinlik yeni bir hastane projesi kapsamında, Kazablanka’da 250 yataklı bir hastanenin inşasında İngiliz finansman ve klinik uzmanlığı kullanılacak. Bu sayede İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) gelir sağlanması hedefleniyor.

İngiltere ile Fas arasındaki güçlenen ortaklık, halihazırda yıllık 4 milyar sterlini aşan ikili ilişkiyi ileri taşıyor. Dışişleri Bakanı’nın 2030 Dünya Kupası öncesinde Fas’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında duyurulan anlaşmalar, İngiliz şirketleri için yeni iş fırsatlarının önünü açıyor.

Ülkenin Dışişleri Bakanı David Lammy, “Afrika, genç ve dinamik nüfusuyla büyümenin motoru olma potansiyeline sahip kıtaların başında geliyor. Fas ile kurduğumuz bu ilişki, hem ülkemizde hem de yurt dışında yeni fırsatların yolunu açacak” dedi.

Lammy, İngiltere’nin Batı Sahra anlaşmazlığına ilişkin pozisyonunu da şu sözlerle açıkladı:

Birleşik Krallık, Batı Sahra’da kalıcı ve karşılıklı mutabakata dayalı bir çözüm için, Fas devleti içinde özerklik planını en inandırıcı, uygulanabilir ve pratik yol olarak desteklemeyi tercih etmiştir. Bu yaklaşım, bölgedeki çatışma çözümüne ve Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkına olan taahhütlerimizle örtüşmektedir.

Ticaret Bakanı Douglas Alexander ise, “Fas, Birleşik Krallık için giderek daha önemli bir ticaret ve yatırım ortağı haline geliyor. Büyüme bu hükümetin temel önceliği ve Fas gibi ekonomilerle kurduğumuz güçlü bağlar, İngiliz işletmeleri için yeni fırsatlar ve istihdam oluşturulmasını sağlayacak.” dedi.

Alexander, İngiliz şirketlerinin halihazırda Fas’ta önemli ticari başarılar elde ettiğini ve 2030 Dünya Kupası için kritik altyapı projelerinde önemli roller üstlendiklerini de sözlerine ekledi.