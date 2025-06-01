İngiltere’den Soğuk Savaş sonrası ilk nükleer hamle! Pentagon’la anlaşma yapıldı

İngiltere, Rusya’nın artan nükleer tehditlerine karşı tarihi bir karara imza atıyor. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana ilk kez taktik nükleer silah taşıyabilen savaş uçaklarını envantere katmaya hazırlanan Londra, bu kapsamda Pentagon ile sessiz fakat kritik bir anlaşmaya vardı.

İngiltere, Rusya’nın artan tehdidine karşı askeri caydırıcılığını genişletmek amacıyla taktik nükleer silah taşıyabilen savaş uçakları satın almayı planlıyor. The Sunday Times’ın haberine göre, bu karar ülkenin Soğuk Savaş’tan bu yana yaptığı en büyük savunma genişlemesi olacak.

PENTAGON İLE HASSAS GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜLÜYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Savunma Bakanı John Healey’nin, ABD Savunma Bakanlığı ile bu konuda yoğun ve hassas görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Hedef, düşük etkili B61 termonükleer bombalarını taşıyabilecek F-35A Lightning II tipi uçakları envantere katmak.

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NATO MİSYONUNA DESTEK ARTACAK

Savunma Bakanlığı’nın stratejik incelemesine göre, İngiltere bu hamleyle NATO'nun Avrupa'daki ortak nükleer caydırıcılığına katkısını artıracak ancak havadan fırlatma konusunda resmi bir taahhüt vermeyecek. Healey, "Dünya kesinlikle daha tehlikeli hale geliyor. Nükleer riskler artıyor" ifadelerini kullanmıştı.

6 YENİ FABRİKA, 1.000 KİŞİLİK İSTİHDAM

Yeni strateji doğrultusunda İngiltere, mühimmat stoklarını yenilemek için 6 milyar sterlinlik yatırım yapacak. Ayrıca 1.000 kişilik istihdam sağlayacak 1,5 milyar sterlinlik 6 yeni fabrikanın kurulması planlanıyor.

HEDEF 2034: SAVUNMA BÜTÇESİNİN %3'E ÇIKARILMASI

İngiltere hükümeti, 2034 yılına kadar savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 3’üne çıkarmayı hedefliyor. Söz konusu hedef doğrultusunda denizaltı tabanlı caydırıcılığın yanına ikinci bir nükleer caydırıcı ayak eklenmesi gündemde.

NÜKLEER İKİLİ CAYDIRICILIK PLANI: SAVAŞ UÇAĞI + DENİZALTI

İngiltere şu anda yalnızca denizaltı tabanlı Trident füzelerine dayalı tek bir nükleer caydırıcılığa sahip. Yeni planla birlikte İngiltere, NATO’nun nükleer paylaşımı kapsamında ABD yapımı B61 bombasını taşıyabilecek hava araçlarına da sahip olacak.

KRALİYET DONANMASI VE SAVUNMA SANAYİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Mevcut 14 olan destroyer ve fırkateyn sayısının 25'e çıkarılması hedefleniyor. Aynı zamanda, ülkenin düşman balistik füzelerine karşı savunmasını güçlendirmek amacıyla yeni savunma kalkanları inşa edilecek.

Ulusal altyapının güvenliği için sivil bir iç güvenlik biriminin yeniden faaliyete geçirilmesi öngörülüyor. Bu yapının kritik altyapılara yönelik siber ve fiziksel tehditlere karşı hızlı müdahale kabiliyeti geliştirmesi planlanıyor.

Deniz altı kabloları ve enerji boru hatları gibi stratejik iletişim hatlarının korunması için "Atlantic Bastion" adı verilen yeni bir sualtı gözetleme programı başlatılacak.

RUS TEHDİDİNE KARŞI NET MESAJ

Moskova'nın Ukrayna ve Doğu Avrupa üzerindeki nükleer gerilim politikasına dikkat çeken üst düzey yetkililer, İngiltere'nin bu adımıyla "net ve sınırlı bir cevap" verme kabiliyeti kazanacağını ifade etti. Healey, "Ukrayna’dan alınacak ders, ordunun arkasında güçlü bir savunma sanayisinin olması gerektiğidir" dedi.