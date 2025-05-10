Macron, Merz, Starmer ve Tusk Kiev'e gidiyor! Rusya'ya '30 günlük ateşkes' çağrısı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken Avrupalı liderler Kiev'e çıkarma yapacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer bugün Kiev'i ziyaret edecek. Liderler ziyaret önceci Rusya'ya 'koşulsuz 30 günlük ateşkes' çağrısında bulundu.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderlerinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek ve Rusya'yı ateşkesi kabul etmeye çağırmak üzere bugün Kiev'e benzeri görülmemiş bir ortak ziyaret gerçekleştirecekleri belirtildi.

RUSYA'YA 30 GÜNLÜK ATEŞKES ÇAĞRISI

Ziyaret öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer Rusya'ya "30 günlük tam ve koşulsuz bir ateşkesi kabul etmesi" çağrısında bulundu ve bunu yapana kadar "Rusya'nın savaş makinesi üzerindeki baskıyı arttıracağız" uyarısında bulundu.