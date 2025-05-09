Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye önerisi! "Bu savaşı yalnızca onlar çözebilir"

Rusya ve Ukrayna arasındaki sıcak savaş tüm şiddetiyle sürerken, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında konuya ilişkin dikkat çeken bir önerme geldi. Toplantıda, iki ülke arasında uzlaşmanın sağlanmasını için yalnızca Çin ve Türkiye'nin etkili olabileceği vurgulandı. Ayrıca, "İletişim kanallarını açık tutan Türkiye var" denildi

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’daki rolünü azaltması durumunda, Türkiye ve Çin’in barış görüşmelerinde ara bulucu olarak devreye girebileceğini söyledi.

"KANALLARINI AÇIK TUTAN BİR TÜRKİYE VAR"

Varşova’da düzenlenen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde konuşan Sikorski, ABD’nin hâlâ Ukrayna’nın en önemli müttefiki olduğunu vurguladı. Ancak ABD’nin desteğini azaltması halinde alternatif arayışların gündeme geleceğini belirtti.

Sikorski, “İletişim kanallarını açık tutan Türkiye var. Ve hepsinden önemlisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i masaya oturtabilecek güce sahip Çin Halk Cumhuriyeti var” dedi. Sikorski’nin açıklamaları The Kyiv Independent tarafından aktarıldı.

İKİ ÜLKEDEN BİRİ ÇİN

Türkiye, daha önce 2022’de İstanbul’da düzenlenen barış görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Çin ise Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik kapsamlı saldırısını açıkça kınamasa da, müzakerelerle çözüm çağrısı yaparak savaşın yıldönümünde 12 maddelik bir barış planı sunmuştu. Plan Batılı ülkelerden sınırlı destek alırken, Moskova tarafından olumlu karşılanmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, şu sıralar Moskova’da II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yılı etkinliklerine katılıyor. Şi, 8 Mayıs’ta Putin ile bir araya gelerek iki ülkenin “sınırsız ortaklığını” yineledi ve iş birliğini her alanda artırma taahhüdünde bulundu.

RUSYA İYİ NİYET GÖSTERECEK Mİ?

Riyad’da 18 Şubat’ta başlatılan ateşkes görüşmeleri ise şu ana kadar sonuç vermedi. Ukrayna tarafı, ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği 30 günlük ateşkesi koşulsuz kabul ederken, Rusya bazı şartlar ileri sürerek bu öneriye şimdilik karşılık vermedi.

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ABD ise sürecin yavaş ilerlemesinden rahatsız. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 8 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “Rusya iyi niyet göstermediği takdirde masadan kalkmaya hazır olduklarını” belirtti.

HER İKİ TARAFTAN DA SAYGI BEKLENİYOR

Trump aynı gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede ateşkes çağrısını yineledi ve her iki tarafın doğrudan müzakerelere saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Moskova’da 24 ülke liderinin katıldığı Zafer Günü töreni ise iki kamp arasındaki derin ayrışmayı bir kez daha ortaya koydu. Çin lideri Şi Cinping törenin onur konuğu olurken, Sırbistan ve Slovakya liderlerinin de katılımı dikkat çekti.

Polonya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı karşısında Avrupa’da en sert tutum alan ülkelerden biri. Sikorski’nin sözleri, Avrupa’nın, transatlantik desteğin zayıflaması ihtimaline karşı diplomatik alternatiflere hazırlandığını gösteriyor.