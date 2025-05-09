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Ticaret savaşında beyaz bayrak! Trump, vergi indiriminde Çin'e yeşil ışık yaktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ticaret savaşında beyaz bayrak! Trump, vergi indiriminde Çin&#039;e yeşil ışık yaktı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD ile Çin arasında iyice kızışan ticaret savaşında beyaz bayrak sallandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yüzde 145'lik gümrük vergisinin düşürülmesine "yeşil ışık" yaktı. Trump, uygulanacak vergi için de oran verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşında yeni perde....  Karşılıklı misillemeler ile tam gaz devam eden Trump, Çin'e yüzde 145 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Çin ise ABD'ye yüzde 125 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

ABD-Çin ticaret savaşında beyaz bayrak sallandı. Trump, Çin'e yüzde 145'lik gümrük vergisinin düşürülmesi için yeşil ışık yaktı.

TRUMP'TAN ÇİN'E DÜŞÜK VERGİ TARİFESİ İÇİN YEŞİL IŞIK

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Çin'e yönelik gümrük vergilerine ilişkin açıklama yaptı. Çin mallarına yüzde 145'lik gümrük vergisinin düşürülmesine için "yeşil ışık" yakan Trump, "Çin'in piyasasını ABD'ye açması gerekiyor ve bu onların yararına olur. Kapalı piyasa anlayışı artık çalışmıyor" dedi.

Trump ayrıca, "Çin'e yüzde 80 tarife uygun görünüyor. Karar, Hazine Bakanı Scott Bessent'e kalmış" ifadelerini kullandı.

ABD ÇİN ARASINDA İSVİÇRE'DE KRİTİK ZİRVE

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin'in ekonomik konulardaki baş temsilcisi He Lifeng ile İsviçre'de görüşecek.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca birçok ülkeye farklı oranlarda karşılıklı ek tarifeler uygulanacağını ifade etmişti. Tepkiler üzerine karşılıklı ek gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alan Trump, Çin'e uygulanan tarife oranını ise yüzde 145'e çıkarmıştı. Pekin yönetimi de Trump'ın hamlesine ABD mallarına yüzde 125 vergi uygulayarak karşılık vermişti. Son olarak ülkelerle ticaret müzakerelerine başlayan Trump yönetiminin ortaklarına Çin ile ticaretlerini sınırlama baskısı yapacağı iddiaları gündeme gelmişti. Trump, 22 Nisan'da yaptığı bir açıklamada da Çin'e uygulanan vergi oranına değinerek, "Yüzde 145 çok yüksek, o kadar yüksek olmayacak. Önemli ölçüde düşecek. Ancak sıfır olmayacak" demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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