Türkiye, Avrupa'nın devlerini geride bıraktı! İlk beş ülke arasında yer aldı

Avrupa Birliği'nin 2024 dış ticaret verilerine göre Türkiye, AB’nin hem ithalatında hem ihracatında ilk beş ülke arasında yer aldı. Türkiye, %4,3’lük ihracat payıyla İsviçre, Norveç ve Hindistan’ı geride bıraktı.

Türkiye, ihracattaki önemli atılımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) 2024 yılı dış ticaret verilerine göre Çin, %21,3 ile AB’nin en büyük ithalat ortağı olurken, ihracatta da %13,2’lik payla ikinci sırada yer aldı. ABD ise %20,6 ile AB’nin en fazla ihracat yaptığı ülke oldu.

TÜRKİYE İLK 5'TE!

Eurostat verilerine dayanan grafiğe göre, AB’nin toplam dış ticareti 2024 yılında 5 trilyon doları aştı. AB’nin ithalatı 2,43 trilyon dolar, ihracatı ise 2,58 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık, İsviçre ve Türkiye de hem ithalat hem ihracatta öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye, AB’nin toplam ithalatında %4 pay alırken, ihracattaki payı %4,3 ile daha yüksek oldu.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye böylece ihracat tarafında İsviçre, Norveç ve Hindistan gibi ülkeleri geride bıraktı.

AB’nin ithalatında ilk beş sırada Çin (%21,3), ABD (%13,7), Birleşik Krallık (%6,8), İsviçre (%5,6) ve Türkiye (%4) yer alırken, ihracatta ise ABD (%20,6), Çin (%13,2), Birleşik Krallık (%8,3), İsviçre (%7,5) ve Türkiye (%4,3) dikkat çekti.