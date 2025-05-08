Rusya'dan Ukrayna'ya füze yağmuru! 9 katlı apartman vuruldu

Rusya, Ukrayna'nın Kostyantynivka kentine füze saldırısı düzenleyerek 9 katlı bir apartmanı vurdu. Saldırıda 13 kişi yaralanırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı bütün şiddetiyle devam ediyor. Son olarak Rusya, Ukrayna’nın Kostyantynivka kentine füze saldırısı düzenledi.

Bir apartmana isabet eden saldırı sonucunda 13 kişi yaralandı. Yerel yetkililerin açıklamasına göre, dokuz katlı binadan iki kişi kurtarıldı, bir kişinin daha enkaz altında olabileceği aktarıldı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.