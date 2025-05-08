Zelenski Kiev'de sokağa indi! Mesajı dikkat çekti: Ya Rusya ya dünya...

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla başkent Kiev'de sokağa inen Zelenski, Rusya’ya görüntülü bir mesajla çıkıştı. Savaşa rağmen Ukrayna halkının barış için mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Zelenski, bu mücadele için ya Rusya'nın ya da dünyanın değişmesi gerektiğini savundu.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın mağlup edilmesinin 80'inci yıl dönümü sebebiyle başkent Kiev’de sokağa inen Ukrayna Devlet Başkanı, bir video paylaşarak Rusya’ya mesaj verdi.

Bugünün Nazizm'e karşı zafer günü olarak kutlandığını belirten Zelenskiy, İkinci Dünya Savaşı'nda 8 milyondan fazla Ukraynalının hayatını kaybettiğini ifade etti.

''3 YIL ÖNCE KÖTÜLÜK BİR KEZ DAHA TOPRAKLARIMIZA ÇÖKTÜ''

Zelenskiy, yaklaşık 3 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını hatırlatarak, "Maalesef 3 yıl önce aynı şey tekrar yaşandı. Tıpkı o zaman olduğu gibi Kiev semalarında yeniden hava saldırısı sirenleri çaldı ve kötülük bir kez daha topraklarımıza çöktü." dedi.

''BARIŞ İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ''

Savaşa rağmen Ukrayna halkının ülkede yaşamaya devam ettiğini ve barış için mücadeleyi sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Her birimiz huzurun sağlanmasını, barışın galip gelmesini istiyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

''YA RUSYA KÖKTEN DEĞİŞECEK, YA DA DÜNYA…''

Zelenskiy, bu mücadele için neyin gerekli olduğunu bildiklerini belirterek, "Ya Rusya kökten değişmek zorunda kalacak ya da dünya değişmek zorunda olacak." ifadesini kullandı.

80 yıl önce olduğu gibi dünyanın bugün de "kötülüğe" karşı mücadele etmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Dünya, Rusya'nın Nazilerden arındırılması ve silahsızlandırılması sürecini yürütmek zorunda kalacak." dedi.

Zelenskiy, mesajında "Her işgalci eninde sonunda topraklarımızı terk edecektir. Hayat, her zaman geri döner." değerlendirmesinde bulundu.