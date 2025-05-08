Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Devletin zirvesinden zehir zemberek sözler "İntikam alınacak! Sonuçlarına katlanacaklar"

Devletin zirvesinden zehir zemberek sözler "İntikam alınacak! Sonuçlarına katlanacaklar"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın ülkesine düzenlediği saldırıların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyleyerek Pakistan’ın 'cesur bir ulus' olduğunu vurguladı.

Hindistan'ın Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ederken Pakistan Başbakanı Şerif ulusa seslendi.

Şerif, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti.

Pakistan Hindistan'a tehtidler savurdu! ''İntikam alınacak'' - 1. Resim

''PAKİSTAN’IN CESUR BİR ULUS OLDUĞUNU UNUTTULAR''

Saldırılara tepki gösteren Şerif, "Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." dedi.

''DÜŞMANI DİZE GETİRMEK BİRKAÇ SAAT SÜRDÜ''

Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık Pakistan'ın "düşmanı dize getirmesinin" sadece birkaç saat sürdüğünü söyleyen Şerif, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret." ifadesini kullandı.

Pakistan Hindistan'a tehtidler savurdu! ''İntikam alınacak'' - 2. Resim

''HER DAMLA KANIN İNTİKAMI ALINACAK''

Pakistan'ın konvansiyonel savaşta "düşmana karşı" üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Şerif, söz konusu saldırılarda dökülen her damla kanın intikamının alınacağına söz verdi.

Devletin zirvesinden zehir zemberek sözler "İntikam alınacak! Sonuçlarına katlanacaklar" - 3. Resim

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

CAN KAYBI ARTTI

Hindistan’ın, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısından sorumlu tuttuğu Pakistan'a dün başlattığı saldırılarda can kaybı arttı. Pakistan ordusu, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31’e, yaralı sayısının da 57’ye yükseldiğini açıklayarak, saldırılara daha fazla misilleme sözü verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mola vermek için dinlenme tesislerine giren yolcu otobüsü cayır cayır yandıPapa seçildiğinde hangi renk duman olur? Siyah ve beyaz dumanın anlamı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polonya'da Varşova Üniversitesi'nde baltalı dehşet! 1 ölü, 1 yaralı var - DünyaÜniversitede baltalı dehşet! 1 ölü, 1 yaralıİran'da 5 büyüklüğünde deprem oldu - Dünyaİran'da 5 büyüklüğünde deprem olduABD'de lisede bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralı öğrenciler var - DünyaLisenin önünde bıçaklı dehşet! Ölü ve yaralı öğrenciler varDronlar harekete geçti! Pakistan Lahor'da "casus dron" düşürdü - DünyaDronlar harekete geçti! Pakistan Lahor'da "casus dron" düşürdüHindistan'da helikopter düştü! 5 ölü, 2 de yaralı var... - DünyaHindistan'da helikopter düştü! 5 ölü, 2 de yaralı var...Trump’tan CIA’ya Grönland talimatı! Teşkilatlara casusluk emri verdi  - DünyaTrump’tan CIA’ya Grönland talimatı
Sonraki Haber Yükleniyor...