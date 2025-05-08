Devletin zirvesinden zehir zemberek sözler "İntikam alınacak! Sonuçlarına katlanacaklar"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın ülkesine düzenlediği saldırıların sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını söyleyerek Pakistan’ın 'cesur bir ulus' olduğunu vurguladı.

Hindistan'ın Pakistan toprakları ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine düzenlediği füze saldırılarının ardından iki ülke arasındaki gerilim devam ederken Pakistan Başbakanı Şerif ulusa seslendi.

Şerif, Hindistan'ın 6 Mayıs'ta düzenlediği hava saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını belirtti.

''PAKİSTAN’IN CESUR BİR ULUS OLDUĞUNU UNUTTULAR''

Saldırılara tepki gösteren Şerif, "Belki geri adım atacağımızı düşünüyorlardı ama Pakistan'ın cesur bir ulus olduğunu unuttular." dedi.

''DÜŞMANI DİZE GETİRMEK BİRKAÇ SAAT SÜRDÜ''

Hindistan'ın hava saldırılarına karşılık Pakistan'ın "düşmanı dize getirmesinin" sadece birkaç saat sürdüğünü söyleyen Şerif, "Hindistan'ın gururu olan beş savaş jeti artık sadece kül ve moloz yığınından ibaret." ifadesini kullandı.

''HER DAMLA KANIN İNTİKAMI ALINACAK''

Pakistan'ın konvansiyonel savaşta "düşmana karşı" üstünlüğünü bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Şerif, söz konusu saldırılarda dökülen her damla kanın intikamının alınacağına söz verdi.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

CAN KAYBI ARTTI

Hindistan’ın, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldüğü terör saldırısından sorumlu tuttuğu Pakistan'a dün başlattığı saldırılarda can kaybı arttı. Pakistan ordusu, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31’e, yaralı sayısının da 57’ye yükseldiğini açıklayarak, saldırılara daha fazla misilleme sözü verdi.