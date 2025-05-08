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Hindistan'da helikopter düştü! 6 ölü 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hindistan&#039;da helikopter düştü! 6 ölü 1 yaralı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde özel helikopter düştü. Kazada pilot dahil 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandığı öğrenildi.

India Today'in haberine göre Uttarkashi bölgesindeki Ganganani Kaplıcaları yakınlarında özel helikopter, yerel saatle 09.00 sularında düştü.

6 ÖLÜ 1 YARALI VAR

Olayda 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, yaptığı açıklamada helikopterin neden düştüğünün araştırılması talimatını verdiğini bildirdi.

Olayın özel amaçla kullanılan 7 koltuklu helikopterin Gangotri'ye doğru seyir halindeyken meydana geldiği belirtildi.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ruhları huzur bulsun. Kederli ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma emri verdiğini bildiren Dhami, "Konuyla ilgili yetkililerle temas halindeyim. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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