Savaşın dozu artıyor! Pakistan, Hindistan’a ait çok sayıda İHA düşürdü

Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışma şiddetini giderek artırırken Pakistan ordusu, Hindistan'ın sınır ötesi faaliyetlerinde kullandığı 25 Harop İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Hindistan hükümeti ise, Pakistan'ın askeri tesislerini hedef aldığını ilk kez doğruladı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki 7 Mayıs’ta başlayan çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bugün gerçekleşen saldırıda Pakistan, Hindistan’a ait 25 adet İsrail yapımı İHA’yı farklı noktalarda düşürdüğünü bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, "İsrail yapımı Harop insansız hava araçlarının enkazları Pakistan'ın çeşitli bölgelerinden toplanıyor. Pakistan güçleri düşmana layık olduğu cevabı veriyor ve onun bütün emellerini boşa çıkarıyor" denildi.

40-50 HİNT ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Attaullah Tarar ise açıklamasında, Keşmir'deki fiili sınırda Hindistan'a ait askeri tesislerinin havaya uçurulduğunu, 40-50 Hint askerini öldürdüğünü belirtti.

HİNDİSTAN, PAKİSTAN'IN ASKERİ TESİSLERİNİ HEDEF ALDIĞINI DOĞRULADI

Hindistan hükümetinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada da, Pakistan'ın farklı noktalarındaki hava savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'daki bir hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiği öne sürüldü. Hindistan, böylece Pakistan'ın askeri tesislerini hedef aldığını doğruladı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ise yaptığı açıklamada, muhalefet partilerine dün Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Azad Keşmir'e düzenlenen saldırılar hakkında bilgi verdi. Bakan Singh, saldırılarda en az 100 "teröristin" öldürüldüğünü öne sürdü.





HİNDİSTAN'DA 16 KİŞİ ÖLDÜ

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pakistan'ın çarşamba sabahından bu yana açtığı ateş sonucu toplam 16 kişinin öldüğü belirtildi. Hindistan ve Pakistan arasındaki sınırda bulunan Keşmir Kontrol Hattı'nın iki tarafında her gün karşılıklı ateş açılıyor.

NE OLMUŞTU?

Hindistan, 22 Nisan'da Cemmu Keşmir'deki turistik Pahalgam bölgesinde 26 sivilin öldürüldüğü terör saldırısından Pakistan'ı sorumlu tutmuş, misilleme olarak Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirmişti. Hint ordusu, Pakistan'ın askeri tesislerinin hedef alınmadığını, "terör altyapısı" olduğu iddiasıyla BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesinde yer alan silahlı gruplar Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan "Direniş Cephesi (TRF)" ve Ceyş-i Muhammed'e ait 9 noktayı vurduğunu açıklamıştı. Pakistan yönetimi ise saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.