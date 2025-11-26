UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında gözler Paris’te oynanacak PSG-Tottenham karşılaşmasına çevrildi. Dev mücadele yaklaşırken hem yayın bilgileri hem de sahaya çıkması beklenen kadrolar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Geçen sezon kupayı kaldıran PSG, bu yıl da aynı kararlılıkla yoluna devam ederken Tottenham ise temposu yüksek oyunuyla dikkat çeken ekipler arasında yer alıyor. Avrupa arenasında kritik eşiklerden biri olan karşılaşma heyecanla bekleniyor. Peki, PSG - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

PSG - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11 netleşti

PSG-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG ile Tottenham arasındaki mücadele Tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli olarak ekranlara gelecek.

PSG-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Paris’te sahne alacak PSG - Tottenham maçı 26 Kasım Çarşamba gecesi başlayacak. Parc des Princes’te oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi için saat 23.00’te düdük çalacak.

PSG-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11’LER

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Lee, Barcola, Kvaratskhelia

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Richarlison; Kolo Muani

