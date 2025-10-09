Bursa’da kuraklık kritik eşiği aştı: Doluluk oranı yüzde 1’in altında!

Bursa’da kuraklık krize dönüştü, şehrin içme suyu kaynakları alarm vermeye devam ediyor.

9 Ekim verilerine göre baraj doluluk oranı yalnızca %0,7 olarak ölçüldü.

Nilüfer barajı 60 milyon m³, Doğancı barajı ise 125 milyon m³ kapasiteyle kentin su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyordu. Ancak kuraklık etkisiyle her iki baraj da hızla boşalıyor.

DÜŞÜŞ KORKUTUCU BOYUTLARA ULAŞTI

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan iki barajın doluluk oranı 21 Eylül'de yüzde 5,08 olarak kayıtlara geçmişti.

SU KESİNTİSİ DE ÇARE OLMADI

Barajlardaki suyun bitme noktasına gelmesi üzerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.