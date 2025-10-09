Kuraklıkla boğuşuyoruz: Su bitti kum kaldı!

Türkiye’nin farklı bölgelerinde sıcak geçen yaz ile yetersiz yağışlar, göl ve barajlarda ciddi su çekilmesine yol açtı. Muğla’nın Milâs ilçesindeki Bafa Gölü’nde sular yaklaşık 40 metre çekildi. Artan su yosunları çevreye ağır koku yayarken, bazı kayık ve tekneler yosunların içinde kaldı.

Bafa, doğal güzelliği, biyolojik çeşitliliği ve tarihî kalıntılarıyla uluslararası öneme sahip bir sulak alan olarak 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türüne yuva oluyor. Nesli tehlike altındaki flamingolar da gölde üreme ve kışlama yapıyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, göldeki kuraklık ve sanayi atıklarının kirlilik konsantrasyonunu artırdığına dikkat çekti.

Ayrıca Özçelik, Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı “Acil Eylem Planı” çerçevesinde göle giren kirleticilerin denetim altına alınacağını ve su miktarının kontrol edileceğini bildirdi.

KARA YOLU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bingöl’de de benzer tehlike yaşanıyor. Gülbahar Barajı’nda su seviyesinin düşmesi ile yıllar önce sular altında kalan Bingöl-Solhan kara yolu yeniden gün yüzüne çıktı.

Bölge halkı su tasarrufu çağrısında bulunurken, TEMA Vakfı ve amatör fotoğrafçılar farkındalık etkinlikleri düzenledi. Kocaeli’de Yuvacık Barajı yüzde 18 doluluk oranıyla alarm veriyor. Namazgah Barajı da yüzde 36 seviyelerinde ölçüldü. Kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü’nden takviye su veriliyor.

Kahramanmaraş’ta ise sıcak yaz ve yağış azlığı Menzelet Barajı’ndaki kuraklığın boyutunu ortaya koyuyor. Kuraklık her geçen gün su kaynaklarını ve ekosistemi tehdit etmeyi sürdürüyor.