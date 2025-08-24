Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuraklık vurdu harita değişti: Göller küçülüyor, bitki örtüleri değişiyor

Kuraklık vurdu harita değişti: Göller küçülüyor, bitki örtüleri değişiyor

Kuraklık vurdu harita değişti: Göller küçülüyor, bitki örtüleri değişiyor
Ülke genelinde kuraklık alarm veriyor. Uydu verileri, toprağın neminin kaybolduğunu gösteriyor. Uzmanlar ‘Tarımsal ürün seçiminden kentlerin yeşillendirilmesine kadar tedbirlerin alınması şart’ diyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu,Avrupa Uzay Ajansının Sentinel-2uydularından elde edilen verilerigeliştirdikleri yazılımla birleştirerekTürkiye’ninkuraklık  haritasını çıkardı. Uydularınyakın kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi bantlarından yararlanılarak bitkilerin su içeriği incelendi.Prof. Kutoğlu, haritanın mayıs ve hazirandakihâliyle ağustosun 20 günündeki durumu arasında ciddi farklar olduğunu söyledi. Kutoğlu “Bu yıl yağış açısından oldukça yetersiz geçti.

Bazı bölümlerde bitki örtüsü tamamen yok oldu.Peyzaj alanları sararıyor, ağaçlar kuruyor. Uyduverileriyle bunları Türkiye genelinde görmek mümkün” dedi.

Türkiye’nin her yeri su stresine girdi - 1. Resim

TEDBİR ALMAK ŞART

Haritalarda koyu kırmızıyla gösterilen yangınalanlarının yoğunluğu dikkat çekti. Beyazlagösterilen kuraklıktan etkilenmeyen yer sayısıazalırken, beyazdan kızıla dönüş ise arttı. Toprağın nemini kaybettiğine dikkat çeken Kutoğlu“Türkiye genelinde ciddi kuraklıkla karşı karşıyayız. Bitkiler, ormanlar, tarım lanları,hemen hemen her yer su stresinegirmiş” ifadelerini kullandı.

Kuraklıkla mücadelede tarımsal ürünseçiminden kentlerin yeşillendirilmesine kadar toplumsal tedbirlerede dikkat çeken Kutoğlu “Görünen o ki iklim değişikliği noktasında insanoğlu bunu geridöndüremeyecek. Bununlayaşamaya alışmamız ve tedbirler almamız gerek”şeklinde konuştu.

Türkiye’nin her yeri su stresine girdi - 2. Resim

VAN GÖLÜ’NÜN HACMİ DARALACAK

Küresel iklim değişikliği veazalan yağışlar Van Gölü’nüve havzadaki sulak alanlarıolumsuz etkiledi. Gevaş, Edremit, Erciş ve Muradiye kıyılarında devam eden çekilmeler tekneleri karada bırakırken, Özalp’teki Akgöl ve TuzGölü tamamen kurudu. Havzada bazıakarsu ve su kaynaklarının debisinde de düşüş yaşandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu “Van Gölü kapalı bir havza ve heryıl düzenli bir yağış periyodu içinde yer almıyor. Uzun yıllık periyotta zaman zaman 600 milimetreye, bazen de400 milimetreye düşüyor. Temel sorunsıcaklıktaki artışa bağlı buharlaşmadır. Düşen yağışlar akarsulara ve göllere ulaşmıyor. Buharlaşmayla göller dekayboluyor. Kurak sezon hazirandaneylüle sarkıyor. Van Gölü uzun yıllıksüreçte alan kaybedecek” dedi.

METROPOLLERDE SU KISITLAMASI YAKIN

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin YÖKdesteğiyle düzenlediği “Bilim Kafe”etkinliği Atakumilçesi KurupelitYat Limanı’ndayapıldı. Etkinlikte su krizine dikkat çekenProf. Dr. Yusuf Demir “UNESCO’ya göre dünyada 2,4 milyar insan su problemi yaşıyor.

Türkiye’de günlük kişi başı 129 litre su tüketiyoruz. Su krizine hazır olun. 1 ay sonragöreceksiniz Ankara ve İstanbul dâhil birçok şehir su kısıtlamasına gidecek. Bu krizböyle sürerse yarım litrelik suyu 10 değil,100 TL’ye bulursak şükredeceğiz. Su, petrolden daha pahalı hâle gelebilir” ifadelerinikullandı.

 

 

