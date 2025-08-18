Kuraklık bunu da gördürdü! Eski kara yolu ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıllarda Çamgazi Baraj Göleti'nin yapımıyla Adıyaman-Gölbaşı kara yolu olarak kullanılan Yarmakaya yolu sular altında kalmıştı. Aşırı sıcak ve kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle Çamgazi Baraj Göleti'nde su seviyesi düştü.

Kaynak suların kuruması ve tarımsal sulamada kullanılan göletin su seviyesinin düşmesiyle sular altındaki kara yolu yeniden ortaya çıktı.

ARAÇ BİLE GEÇEBİLİYOR

Tekrar gün yüzüne çıkan kara yolundan yeniden araçların geçebildiği görülürken, göletteki su seviyesinin düşmesi nedeniyle çiftçilerin suya bıraktıkları sulama sistemleri açıkta kaldı.

"ARTIK GÖLET DİYE BİR ŞEY NEREDEYSE KALMAMIŞ"

Suların tükendiğini söyleyen bölgedeki çiftçilerden Ali Sizer, "Çamgazi Göleti'nin olduğu bölgedeyiz. Artık gölet diye bir şey neredeyse kalmamış. Sular çekildi. Bu Adıyaman-Gölbaşı yolu çoğu zaman sular altında kalırdı eskiden. Biz yüzerdik. Gençler gelir yüzerdi. Ama maalesef sular bitti. Çiftçi mağdur" diye konuştu.

"GÖRDÜĞÜNÜZ YOL SUYUN ALTINDA KALIRDI"

Çiftçilerden Cemal Mama ise konuyla ilgili "Sulamayı işte bu baraj göletinden çekiyorduk. Küresel ısınmadan dolayı baraj göz önünde, sular çekildi. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz, sularımız eksik. Derelerimizden bile sular akmıyor artık. Yağmur sularıyla, kaynak sularıyla kışın birikiyordu, yazın da kullanıyorduk. Şu anda kışın bile doğru düzgün yağış yağmıyor, yok yani. Gördüğünüz yol suyun altında kalırdı yani, araçlarla dahi geçemezdiniz, komple suyun altına gömülürdü ancak bu sene göz önünde" ifadelerini kullandı.