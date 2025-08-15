43 yıldır sulama yapılan gölet kuraklığa yenik düştü! Köylüler zemini kazmaya başladı

İklim krizi ve kuraklığın etkisi günden güne artıyor. Son olarak Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Ülkü Mahallesinde bulunan tarımsal amaçlı sulama görevi gören gölet mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yağışların olmayışı ve iklim değişikliği sebebiyle kuruma noktasına geldi.

SU İÇİN GÖLETİ KAZMAYA BAŞLADILAR

Gölet çevresinde tarım yapan çiftçiler suya ulaşabilmek için çeşitli yöntemler denerken bazı bölgelerde vatandaşlar göletin içini kazarak su bulmaya çalışıyor. Göletten ayrıca Hasköy, Dedeköy, Küçükyenice köyü ve Bademli Mahalleleri de istifade ediyor.

ÇİFTÇİLER ÇARESİZ

Göletin tamamen kuruması, bölgedeki tarım faaliyetlerini olumsuz yönde etkilerken, çiftçiler çaresizlik içinde alternatif su kaynakları aramaya başladı. Özellikle zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Mudanya kırsalında, sulama olmadan verimin ciddi oranda düşeceği belirtiliyor.