Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 43 yıldır sulama yapılan gölet kuraklığa yenik düştü! Köylüler zemini kazmaya başladı

43 yıldır sulama yapılan gölet kuraklığa yenik düştü! Köylüler zemini kazmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
43 yıldır sulama yapılan gölet kuraklığa yenik düştü! Köylüler zemini kazmaya başladı
Kuraklık, Bursa, Mudanya, Sulama, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 43 yıldır tarım arazilerini sulayan Ülküköy Göleti, yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu. Çevre köylerdeki vatandaşlar zeytinliklerini sulayabilmek için gölet içerisini kazarak su aramaya başladı.

İklim krizi ve kuraklığın etkisi günden güne artıyor. Son olarak Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Ülkü Mahallesinde bulunan tarımsal amaçlı sulama görevi gören gölet mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, yağışların olmayışı ve iklim değişikliği sebebiyle kuruma noktasına geldi.

43 yıldır sulama yapılan gölet kuraklığa yenik düştü! Köylüler zemini kazmaya başladı - 1. Resim

SU İÇİN GÖLETİ KAZMAYA BAŞLADILAR

Gölet çevresinde tarım yapan çiftçiler suya ulaşabilmek için çeşitli yöntemler denerken bazı bölgelerde vatandaşlar göletin içini kazarak su bulmaya çalışıyor. Göletten ayrıca Hasköy, Dedeköy, Küçükyenice köyü ve Bademli Mahalleleri de istifade ediyor.

43 yıldır sulama yapılan gölet kuraklığa yenik düştü! Köylüler zemini kazmaya başladı - 2. Resim

ÇİFTÇİLER ÇARESİZ

Göletin tamamen kuruması, bölgedeki tarım faaliyetlerini olumsuz yönde etkilerken, çiftçiler çaresizlik içinde alternatif su kaynakları aramaya başladı. Özellikle zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Mudanya kırsalında, sulama olmadan verimin ciddi oranda düşeceği belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktıTrump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? 4. zirve buluşması içim geri sayım başladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'den İsrail'e çok sert Filistin tepkisi - GündemAK Parti'den İsrail'e çok sert Filistin tepkisiOkmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayız - GündemOkmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi çalışanları, Memur-Sen ve Sağlık-Sen İstanbul şubelerinden ortak basın açıklaması: Kararlılığımızı göstermek için buradayızKampüsü domuz sürüsü bastı, havlayarak kovaladı! İzleyenler ne olduğunu anlayamadı - GündemKampüsü domuz sürüsü bastı, havlayarak kovaladı! İzleyenler ne olduğunu anlayamadıİkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktı - Gündemİkinci Minguzzi olayı! Bıçaklı saldırıya uğrayan Hakan Çakır'ın katilleri suç makinası çıktıMersin'in iki ilçesi alev alev! Mahalleler boşaltıldı, evler küle döndü - Gündem2 ilçe alev alev! Evler küle döndü73 ilde uyuşturucu operasyonu! 1695 zanlı yakalandı - Gündem73 ilde uyuşturucu operasyonu! 1695 zanlı yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...