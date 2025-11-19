İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda belediyelere verilen soruşturma izinleri, geri gönderme merkezlerindeki denetimler ve Suriyelilere verilen istisnai vatandaşlık süreçlerine ilişkin güncel verileri paylaşarak “Hedefimiz sıfır tolerans” mesajı verdi.

GAMZE ERDOĞAN/ ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Belediyelere verilen soruşturma izinleriyle ilgili soruya Bakan Yerlikaya “31 Mart 2024’teki mahallî idari seçiminden bugüne kadar toplam 1.048 belediyeye soruşturma izni vermişiz. 472’si AK Parti, 267’si CHP, 78’i MHP, 4’ü İyi Parti, 16’sı DEM Parti, diğer partilerden ise 211 belediyeye soruşturma izni verilmiş. İzin verilmeyen 1.424 dosya var” dedi.

"HEDEFİMİZ SIFIR TOLERANS"

Geri gönderme merkezlerindeki yabancı uyruklu kişilere kötü muamele yapıldığına dair iddialarla ilgili soruya Yerlikaya “Geri gönderme merkezleri 2023 yılında 884, 2024 yılında 898, 2025 yılında ise 1.343 denetimli ziyaret gerçekleştirmiştir. Hedefimiz sıfır tolerans. Mahrem yerler hariç kameralarla sürekli izliyoruz” dedi.

Suriyelilere verilen Türk vatandaşlığı konusuyla ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Yerlikaya, “Göreve geldiğim günden bu yana 2 bin 147 Suriyeliye istisnai vatandaşlık verilmiş. 1.044’ü reşit olan kişiler” diye konuştu.

GAMZE ERDOGAN

Haberle İlgili Daha Fazlası