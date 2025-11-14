AK Parti'den Yunanistan'daki skandal uçak paylaşımına tepki
20 şehit verdiğimi uçak kazasının ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri hesabından skandal bir paylaşım yapılmıştı. Paylaşımı lanetleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" dedi.
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin bu paylaşımını kınayarak tepki göstermiştir.
- Çelik, sorumluların cezalandırılmasını talep etmiştir.
TSK'ya ait "C-130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş ve 20 askerimizi şehit vermiştik.
SKANDAL PAYLAŞIM
Türkiye acı haberle yasa boğulurken , Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden skandal bir paylaşım yapıldı. Türk C130 kargo uçağının düşmesine gönderme yapılan paylaşımda; C130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı “Günün Fotoğrafı” notuyla yayınladılar.
AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ
Skandal duruma birçok kesimden tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.
Gereğinin yapılmasını beklediklerini ifade eden Çelik, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.
"GEREKLİ CEZALAR VERİLMELİ"
Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz."