Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Partili isimden sert tepki: Haddinizi bildiririz, iyi bilirsiniz!
Yunanistan Hava Kuvvetleri, düşmesi sonucu 20 şehit verdiğimiz C-130 askeri uçağını paylaşarak "Günün fotoğrafı" paylaşımı yaptı. Paylaşımın ardından geri adım atılırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan oldukça sert bir paylaşım geldi.
- Skandal paylaşım, Türkiye'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar dahil birçok kesimden sert tepki aldı.
- Acar, "Haddinizi bilin yoksa bildiririz" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait "C-130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmüş ve 20 askerimizi şehit vermiştik.
20 ŞEHİT VERDİĞİMİZ UÇAĞI PAYLAŞTILAR
Türkiye acı haberle yasa boğulurken , Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden skandal bir paylaşım yapıldı. Türk C130 kargo uçağının düşmesine gönderme yapılan paylaşımda; C130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı “Günün Fotoğrafı” notuyla yayınladılar.
Skandal duruma birçok kesimden tepki yağdı.
"HADDİNİZİ BİLDİRİRİZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da tepki gösterenler arasında yer aldı. Acar paylaşımında, "Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz." ifadelerini kullandı.
GERİ ADIM ATTILAR
Tepkilerin ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri sonucunda, hakaret kabul edilen paylaşımını kaldırıp, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından yazılan başsağlığı mektubunu yayınladı.