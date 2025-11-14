Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut’un babası Ünal Aykut, taziye ziyaretinde duygusal anlar yaşayarak "Beni Devlet Bahçeli’ye götürün" dedi. MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, Bahçeli’nin selamını ileterek "Her zaman sizi bekliyor" sözleriyle ailenin isteğinin yerine getirileceğini söyledi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 askeri askerimiz şehit oldu.

Şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'ne sarılıp, gözyaşları içinde isteğini dile getirdi.

"BENİ DEVLET BAHÇELİ'YE GÖTÜRÜN"

Muratlı ilçesindeki şehidin babasının evinde gerçekleşen taziye ziyaretinde Ünal Aykut, "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün. Ömrüm boyunca bir kez olsun görmek isterim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Duygu dolu anlar yaşanırken Ünal Aykut, İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarıldı. Ziyarette konuşan MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin size çok selamı var. İstediğiniz her an sizi yanına bekliyor. Şehidimizin kıymetli ailesi bizim baş tacımızdır. Ünal amcamızın bu isteğini büyük bir onurla ileteceğiz" dedi.

