Muğla'daki uçak kazasından kurtulmuştu! Pilot Hasan Bahar Hırvatistan’da şehit oldu
Türkiye’ye ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında düşmesi sonucu pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehit Bahar'ın, Ağustos ayında Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.
- Hasan Bahar, geçen Ağustos ayında Muğla'da yangın söndürme uçağı ile kaza geçirmiş ve yaralanmasına rağmen sağ olarak kurtulmuştu.
- Pilot Bahar, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen yangın söndürme uçağının enkazında şehit olarak bulundu.
Hırvatistan’da düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait AT802 yangın söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulmuştu.
Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.
"MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDAN YARALI OLARAK KURTULMUŞTU"
Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü.
Hırvatistan’daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı.
O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.
