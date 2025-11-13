Türkiye’ye ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında düşmesi sonucu pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehit Bahar'ın, Ağustos ayında Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

Hırvatistan’da düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait AT802 yangın söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar, geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulmuştu.

Türkiye’ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da düştü

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı. Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

"MUĞLA'DAKİ UÇAK KAZASINDAN YARALI OLARAK KURTULMUŞTU"

Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü.

Şehit pilot Hasan Bahar

Hırvatistan’daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı.

Muğla'daki kazanın ardından pilot Hasan Bahar tedavi altına alınmıştı

O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.

Muğla’daki yangın söndürme uçağı kazası

SEZER DOĞRU

