20 şehidin naaşları Türkiye'ye getiriliyor! Koca Yusuf Tiflis'ten havalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan'da şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan Koca Yusuf uçağının Türkiye'ye hareket ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşlarının Tiflis'ten Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklaması.
- Azerbaycan-Gürcistan sınırında askeri kargo uçağı düştü.
- Olayda 20 asker şehit oldu.
- Şehit naaşları, "Koca Yusuf" A400M uçağı ile Tiflis'ten Türkiye'ye getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin naaşlarını taşıyan uçağın Tiflis’ten havalandığını bildirdi.
Şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşı, "Koca Yusuf" A400M uçağı ile Türkiye'ye getiriliyor.
