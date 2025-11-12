Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babası ile görüştü! Taziye dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile görüştü. Erdoğan, acılı babaya taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Astsubay İlker Aykut'un Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki babası Ünal Aykut ile telefonda görüşerek taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muratlı ilçesinde yaşayan şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut ile telefonda görüştü.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Şehit babasına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aykut ailesine sabır ve metanet dileyerek, "Başınız sağolsun. Bütün aileye başsağlığı dilerim. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah" dedi.

Şehit babası ise, "Vatanımız sağ olsun" dedi.

