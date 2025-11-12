Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti. Toplantının başında Abdulati, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'yi kabul etti.

AK Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı basına kapalıydı.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dışişleri ve Güvenlik Politikası Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

Türkiye ve Mısır, Çarşamba günü Ankara'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

MISIR'DAN TAZİYE

Toplantı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve heyetinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının başında Abdelatty, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Abdelatty, "O (Hisarcıklıoğlu), ülkelerimiz arasında siyasi sorunların yaşandığı en zor zamanlarda bile bu ilişkileri canlı tutmayı başardı. Bunun için kendisine içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

Ankara'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mısırlı bakan, ticaret ve ekonomik işbirliğinin iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını vurguladı.

