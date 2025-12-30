Anadolu Ajansı
Dursun Özbek'ten Filistin eylemi için Galatasaraylılara çağrı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşte olacaklarını açıkladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşte olacaklarını söyledi.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından videolu çağrı yapan Özbek, "Sevgili Galatasaraylılar, Gazze'de yaşananlar insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde mazlumun sesi olmak için oradayız." diye konuştu.
