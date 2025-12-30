Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika haberi: Sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüş sonrası İstanbul'da milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği kar yağışı başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerde başlayan yağış, şehir merkezlerinde karla karışık yağmur olarak yağıyor

Yağışın en çok hissedildiği ilçeler ise Silivri, Beylikdüzü ve Başakşehir oluyor.

THY'DEN SEFER İPTALLERİ

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem megakentte hem de yurdun doğusunda etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Üstün, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri https://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

