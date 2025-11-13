Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait bir AT802 yangın söndürme uçağıyla Hırvatistan’da telsiz irtibatının kesildiğini açıkladı. Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağıyla bağlantının koptuğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün TSİ 17.38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir.

Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır."

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, uçağının Senj kenti yakınlarında düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada "Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı mesajında şu sözlere yer verdi:

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.

Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

ÇAGLA ÇAGLAR

