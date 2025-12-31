Türkiye otomotiv pazarı 2025’in ilk 11 ayında yaklaşık yüzde 10 büyüyerek beklentilerin üzerine çıktı.

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, pazarın kredi şartlarının zorlaştığı ve vergi yükünün yüksek olduğu ortamda bile yüksek hacim oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

2025 yılına dair değerlendirme ve 2026 öngörülerini paylaşan Özyurt, 2025’te Türkiye otomotiv pazarının “zayıf başladı, güçlü kapandı” denebilecek bir yıl geçirdiğini söyledi. Yılın ilk çeyreğinde pazarın yaklaşık yüzde 7 daraldığını ancak mart ayından itibaren aylık satışların üst üste 100 bin adedin üzerine çıkmasıyla çok güçlü bir toparlanma yaşandığını vurgulayan Özyurt, pazarın olası 2026 performansına değinerek, Türkiye pazarının artık daha çok toplam sahip olma maliyeti, finansmana erişim ve vergi düzeni gibi üç değişkenle şekilleneceğini, 2026’da pazarın hacmindense, talebin niteliğinin daha yakından konuşulacağı bir döneme girildiğini dile getirdi.

Özyurt, marka olarak 2026’yı bir sonraki yıl olarak değil, uzun vadeli yönelimlerin somut biçimde netleştiği stratejik bir eşik olarak gördüklerini vurguladı.

