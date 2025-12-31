Türkiye’nin diplomatik ve hukuki girişimleriyle 2025’te yurt dışından 180 tarihî eser daha ana vatana kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2002-2025 döneminde iadesi sağlanan eser sayısının 13 bin 448’e ulaştığını, en dikkat çekici örneklerden birinin Boubon kökenli bronz Marcus Aurelius heykeli olduğunu açıkladı.

MURAT ÖZTEKİN - Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik ve hukuki çabalarla yurt dışına kaçırılan tarihî eserlerin ana vatana geri dönüşü 2025’te de devam etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 180 kültür varlığının Türkiye’ye iadesinin sağlandığını, 2002- 2025 döneminde iade edilen toplam eser sayısının ise 13 bin 448’e ulaştığını bildirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, “Yılın en dikkat çekici iadelerinden biri, Burdur Boubon antik kenti kökenli bronz Marcus Aurelius heykelinin ABD’den Türkiye’ye getirilmesi oldu. Bu eser, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılan Arkeolojinin Altın Çağı sergisi kapsamında halkımızın ziyaretine sunulmaktadır” ifadelerini kullandı.

