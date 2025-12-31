Elâzığ’daki Tadım Kalesi ve Höyüğü kazılarında, kış nedeniyle sona eren sezonun en dikkat çekici buluntusu yaklaşık 7 bin 500 yıllık taş mühür oldu. Uzmanlar, mührün Neolitik Çağ’da sahiplik ya da kimlik göstergesi olarak kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

MURAT ÖZTEKİN - Elâzığ’daki Tadım Kalesi ve Höyüğü’nde kış şartları sebebiyle sona eren bu sezonki kazılarda dikkat çeken arkeolojik keşifler yapıldı. Kale ve höyükte yürütülen kazılarda son olarak 7 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen taş mühür gün yüzüne çıkarıldı.

Değerlendirmede bulunan Elâzığ Valisi Numan Hatipoğlu, Tadım Kalesi ve Höyüğü’ndeki kazılarda alt katmanlara inildikçe elde edilen buluntuların şehrin tarihini Neolotik Çağ’a kadar götürdüğünü söyledi. Ortaya çıkarılan mührü anlatan Hatipoğlu “Bu mührün sahiplik, mülkiyetle ilgili veya kimlik tarzı bir unsur olduğu değerlendiriliyor. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

