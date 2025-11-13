Yunanistan'dan skandal C-130 paylaşımı! Türkiye şehitlerine ağlarken Atina'ya tepkiler çığ gibi
Türkiye'nin Azerbaycan dönüşü Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağında bulunan 20 Mehmetçik şehit düştü. Türkiye'yi yasa boğan kaza sonrası Yunanistan'ın yaptığı skandal paylaşıma tepkiler çığ gibi yükseldi.
- Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağı 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü.
- Kazada 20 Mehmetçik şehit oldu.
- Şehitlerin naaşları Ankara'ya getirilerek Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
- Yunanistan Hava Kuvvetleri, Türk uçağının düşmesinin ardından tepki çeken bir C-130 fotoğrafı paylaşımı yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait "C-130" tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü.
Uçakta bulunan 20 Mehmetçik şehit oldu. Bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde şehitlerin naaşlarına ulaşıldı.
Şehitlerin naaşları akşam saatlerine Koca Yusuf uçağı ile Ankara'ya getirildi.
Şehitlerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
YUNANİSTAN'DAN SKANDAL PAYLAŞIM
Türkiye, 20 şehidinin yasını tutarken, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden tepki çeken bir paylaşım yapıldı.
Türk C130 kargo uçağının düşmesinin ardından, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin resmi hesabı tepki çeken bir paylaşım yaptı.
C130 uçaklarının yer aldığı fotoğrafı “Günün Fotoğrafı” notuyla yayınladı. Paylaşımın altına çok sayıda Türk kullanıcı tepki gösterdi.
TEPKİLER SONRASI GERİ ADIM!
Yunanistan Hava Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı’nın girişimleri sonucunda, hakaret kabul edilen paylaşımını kaldırıp, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından yazılan başsağlığı mektubunu yayınladı.