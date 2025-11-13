Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan TSK'ya ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 askeri askerimiz şehit oldu. Kahraman şehitlerimizden Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin lunaparkta ailesiyle eğlenirken çektiği görüntü ortaya çıktı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

ŞEHİDİMİZİN GÜLÜMSEDİĞİ VE EĞLENDİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI...

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin lunaparkta ailesiyle eğlenirken çektiği görüntü ortaya çıktı.

Çorum'un Yaydiğin köyünde yaşayan şehidin ailesince gazetecilerle paylaşılan görüntüde, şehit İbbiği'nin lunaparkta ailesiyle bindiği büyük salıncakta gülümsediği ve eğlendiği anlar yer alıyor.

Dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen İbbiği'nin Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu mekatronik programından mezun olduğu, çocukluktan beri hayalini kurduğu askerlik mesleğine yöneldiği öğrenildi.

Şehit İbbiği'nin cenazesinin yarın memleketi Çorum'da düzenlenecek törenin ardından Çorum Şehitliği'nde defnedilmesi bekleniyor.

