Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Şehit astsubayın annesine vasiyeti! "Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin"

Şehit astsubayın annesine vasiyeti! "Şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şehitlik, Azerbaycan, Türkiye, Hava Kuvvetleri, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın babası Nedim Karaca, şehidimizin son sözlerini anlattı. Oğlunun mesleğini severek icra ettiğini dile getiren Karaca, "Oğlum annesine demiş 'anne ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin, metanetli duracaksın, dik duracaksın' demiş. Vatan sağ olsun" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Kazada 20 askeri personel şehit oldu.

Şehitlerden Berkay Karaca'nın babası Nedim Karaca, Lüleburgaz Belediyesince şehit evinin önüne kurulan çadırda taziyeleri kabul ediyor.

Şehit Berkay Karaca'nın son sözlerini babası anlattı...

"SEN ÇAY SEVİYORSUN DİYE SANA ÇAY ALDIM"

Karaca, oğlu ile kazadan bir gün önce telefonla görüştüğünü söyledi.

Görüşmesinde oğlunun Azerbaycan'dan kendilerine hediye aldığını söylediğini ifade eden Karaca, "Takılıyordu bana, 'baba sen çayı seviyorsun diye sana çay aldım', yavrum benim. 'Bir kafile gitti, ondan sonra biz geleceğiz' dedi, çocuğum gelemedi" diye konuştu.

Kendisinin de asker emeklisi olduğunu anlatan Karaca, oğlunun da kendisine özenerek askeri personel olduğunu vurguladı.

"BEN ŞEHİT OLACAĞIM, SEN DE VATAN SAĞ OLSUN DİYECEKSİN"

Oğlunun mesleğini severek icra ettiğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

Çocuğum çok seviyordu mesleğini. 8 yıldır görev yaptı.

Bu yıl tayinciydi. 'Döneceğim baba, tayin isteyeceğim, sana yakın geleceğim, Bandırma'ya geleceğim' diyordu. Gelemedi oğlum. Oğlumun düğünü yerine cenazesini yapıyorum.

Oğlum annesine demiş 'anne ben şehit olacağım, sen de vatan sağ olsun diyeceksin, metanetli duracaksın, dik duracaksın' demiş. Vatan sağ olsun.

Şehit Berkay Karaca'nın son sözlerini babası anlattı...

Kaynak: Anadolu Ajansı

Alman kulübü, tazminata mahkum oldu: Filistin'i desteklediği için kovduğu futbolcuya servet ödeyecekAdliye önünde silah sesleri! Can kaybı ve ağır yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da mide bulandıran görüntü! 64 ton bozuk köfteyi vatandaşa yedireceklerdi - GündemAnkara'da mide bulandıran görüntüCumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı Kavelashvili ile uçak kazasını görüştü - GündemErdoğan, Gürcistanlı mevkidaşı Kavelashvili ile görüştüOrdu'daki feci olayda yeni gelişme! Taş ocağı şantiyesinde göçük altında kalan işçinin cenazesine ulaşıldı - GündemOrdu'daki feci olayda yeni gelişme!Türk müziğinin acı kaybı: Muazzez Abacı hayatını kaybetti - GündemMuazzez Abacı hayatını kaybettiBeyaz Saray ziyaretinde ne görüşüldü? Bakan Fidan detayları açıkladı - Gündem"Beyaz Saray görüşmesi verimliydi"İzmir'de CHP'li belediyelerin çöp kavgası! Yolu geçişlere kapattılar - Gündemİzmir'de CHP'li belediyelerin çöp kavgası!
Sonraki Haber Yükleniyor...