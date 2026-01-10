Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 2026 yılında 35 milyar dolarlık ihracat hedefiyle Türkiye’nin ihracatta ikinci büyük sektör olma konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

ÖMER TEMÜR / İSTANBUL - Otomotivin ardından Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 2026 yılında 35 milyar dolar ihracat hedefi koydu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, sektörün 2025 yılında 31,9 milyar dolar ihracat ile yüzde 13,5 pay aldığını hatırlatarak “Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektör 9,6 milyar dolar ile plastikler ve mamulleri sektörü oldu. Mineral yakıtlar ve ürünler sektörü 7,1 milyar dolar ile ikinci sıraya yerleşirken, anorganik kimyasallar 3,7 milyar dolar ile kimya ihracatında üçüncü sıraya yerleşti” diye konuştu.

Küresel ölçekli ve çok boyutlu tüm zorluklara rağmen geçen yılı yıllık bazda yüzde 3,8 büyüyerek kapattıklarını dile getiren Pelister “Çizdiğimiz stratejik vizyon ve geniş perspektifli yol haritası kapsamında bu yıla 35 milyar dolarlık hedefle adım attık. Önümüzdeki dönem için sanayimizin ölçek büyütmesi ve yüksek katma değerli ürünlerle ihracatta eşik atlaması en büyük arzumuz” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Hollanda ihracatta ilk sırada yer alırken onu Romanya, İtalya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, ABD, Rusya Federasyonu, Irak ve İngiltere izledi. Geçen yıl en çok ihracat ise yüzde 346,13 ile Birleşik Arap Emîrlikleri’ne oldu. Bu ülkeye toplamda 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası