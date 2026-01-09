Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da ihracat dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Karahan, yeni yılda faiz indirimi mesajını verirken ihracatçı Merkez Bankasından yüzde 3’lük döviz dönüşüm desteğinin artırmasını talep etti.

ÖMER TEMÜR - Görüşmenin verimli geçtiğini belirten İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu “Beklentiler 2026’nın daha iyi olacağı yönünde. CDS’ler 300’lere kadar indi. Merkez Bankasının 8 tane faiz indirimi muhtemel görünüyor” dedi.

Merkez Bankasının kararlarının ihracatçıyı yakından ilgilendirdiğine değinen Tecdelioğlu “TCMB’nin sanayiciye daha fazla destek olma yönünde bir iradeye sahip olduğunu gözlemledik. Şu an yüzde 3 olan (ihracatçıya sağlanan) döviz dönüşüm desteği rakamının artırılması yönünde talebimiz oldu. Ayrıca 1 milyar TL’lik yatırım şartının 500 milyon TL’ye düşürülmesini talep ettik. İhracatçı gerçekten zorlanıyor. Gayrisafi millî hasılada sanayinin payı düşüyor. İthalat hızla artıyor. İstihdam verilerine baktığımızda 600 bin kişi azalmışız. Türkiye’de istihdam artıyor ancak sanayideki istihdam hizmet sektörüne kayıyor. Bu sanayicimizi tedirgin ediyor. Yatırımcının desteklenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Çetin Tecdelioğlu

Öte yandan demir ve demir dışı metaller sektörü, zorlu geçen 2025 yılını ihracatta yükselişle kapatmayı başardı. Yurt dışındaki tüm zorluklara ve konjonktürdeki dalgalanmalara karşın 2025 yılını yüzde 6,3 artış ve 13,47 milyar dolar ihracatla tamamladıklarını dile getiren Çetin Tecdelioğlu, 2026 yılından ise daha umutlu olduklarını söyledi. Özellikle Amerika pazarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Tecdelioğlu “Çevremizdeki savaşların azalması, artan ticari diplomasi, içeride düşecek olan faizler, e-İhracat, yurt dışındaki temaslarımız, Gümrük Birliği’ndeki güncelleme, aro/dolar paritesindeki yükseliş beklentisi ve firmaların ürün çeşitlendirmesine gitmesi ile yılı 15 milyar dolar ihracatla tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası